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Patrícia Comunello

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Publicada em 22 de Julho de 2026 às 21:50

"Varejo dá início a novo ciclo: de enxugamento", alerta consultor Xavier Fritsch

Deltasul fechou quatro unidades em cidades do interior gaúcho; uma delas foi a de Viamão

Deltasul fechou quatro unidades em cidades do interior gaúcho; uma delas foi a de Viamão

FECOSUL/DIVULGAÇÃO/JC
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"Daqui para frente serão muitas lojas fechando todos os meses. Muitas ficaram inviáveis. O varejo dá início a um novo ciclo: o de enxugamento", avalia o consultor Xavier Fritsch, para o Minuto Varejo. "O tempo de aumentar o número de lojas passou. Agora é ajustar o tamanho das redes com foco nos resultados", arremata Fritsch. A rede Deltasul, focada no interior, encerrou quatro unidades. A Gang não terá mais pontos físicos da marca.

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