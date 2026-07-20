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Patrícia Comunello

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Publicada em 20 de Julho de 2026 às 19:49

Gang fecha loja no calçadão de Santa Maria após quatro décadas

Unidade funcionou por mais de 40 anos na esquina do calçadão no Centro de Santa Maria

Unidade funcionou por mais de 40 anos na esquina do calçadão no Centro de Santa Maria

MINUTO VAREJO/JC
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Depois de mais de 40 anos, uma eterna "jovem" saiu de cena do comércio de rua de Santa Maria, no Centro do Rio Grande do Sul. A loja da Gang foi fechada na esquina do Calçadão (rua Dr. Bozzano) com a rua Floriano Peixoto, coração da cidade universitária. A coluna Minuto Varejo lembra que o grupo Lins Ferrão, dono da Lojas Pompéia, decidiu extinguir pontos próprios da marca ligada a consumidores com estilo mais jovial.   

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