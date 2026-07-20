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Patrícia Comunello

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Publicada em 20 de Julho de 2026 às 13:19

No Ponto: McDonald's, Livraria Santos, Nathan's Famous, PMC IBGE e Dia dos Pais (Fecomércio-RS e CDL-POA)

Futuro McDonald's será em esquina da Ipiranga, já em obras

Futuro McDonald's será em esquina da Ipiranga, já em obras

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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> Novo McDonald's está a caminho em Porto Alegre. Desta vez, a unidade, que está no plano de aberturas da gigante de fast-food norte-americana até o fim do ano, como apurou e já noticiou a coluna Minuto Varejo, será na esquina da avenida Ipiranga com rua Cristiano Fischer e onde havia um posto de combustível da maior varejista do Brasil. A mais recente loja a abrir foi a localizada na área do posto da rede SIM, às margens da BR-290 (freeway) na região de Gravataí, no sentido do Litoral Norte para Porto Alegre. A unidade é a 61ª filial gaúcha da rede. O Minuto Varejo apurou com fontes que mais cinco unidades da rede de lanches abrirão até o fim do ano no Estado. Na lista, estão Farroupilha, Canela, Novo Hamburgo, Xangri-Lá e Porto Alegre. A mais nova unidade a ser implantada será na esquina da avenida Ipiranga com a rua Cristiano Fischer, na região do campus e hospital da Pucrs. Máquinas estão fazendo terraplenagem, preparando o terreno para a obra civil para erguer o prédio do fast-food. 

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