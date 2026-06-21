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Patrícia Comunello

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Publicada em 21 de Junho de 2026 às 17:19

Temporada de inverno: Sky reativa voos diretos entre Porto Alegre e Santiago

Sky Airline terá três frequências semanais até o fim de agosto ligando Porto Alegre a Santiago

Sky Airline terá três frequências semanais até o fim de agosto ligando Porto Alegre a Santiago

FRAPORT BRASIL/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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A temporada de inverno no Aeroporto Internacional Salgado Filho está prestes a decolar. A rota de voos diretos entre Porto Alegre e Santiago, capital do Chile, é uma das que terão reforço no fim de junho. A chilena Sky Airline informou à coluna Minuto Varejo que o ciclo de inverno da aérea vai de 29 de junho a 30 de agosto. De olho no maior fluxo ao exterior, a W Premium abriu a segunda sala vip no terminal da Capital, agora no embarque internacional.  

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