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Patrícia Comunello

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Publicada em 11 de Junho de 2026 às 00:25

No Ponto: Bella Città, ParkShopping Canoas, Youcom, McDonald's, Amazon, Casa Perini, SindilojasPOA e Renner

Bella Città, no Centro de Passo Fundo, foi aberto em 1998 e tem mais de 115 operações

Bella Città, no Centro de Passo Fundo, foi aberto em 1998 e tem mais de 115 operações

/BELLA CITTÀ SHOPPING/DIVULGAÇÃO/JC
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> O Bella Città Shopping, em Passo Fundo, que integra a Comercial Zaffari (bandeiras Stok Center e supermercados), passou a ser gerido pela Niad, com mais sete complexos pelo País.  

> O ParkShopping Canoas vai ter hoje uma atração bem diferente: a Colcci vai fazer desfile da coleção de moda outono/inverno na pista de patinação no gelo. A partir das 20h.

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