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Patrícia Comunello

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Publicada em 10 de Junho de 2026 às 14:41

Shopping da Comercial Zaffari em Passo Fundo tem nova gestão

Bella Città, no Centro de Passo Fundo, foi aberto em 1998 e tem mais de 115 operações

Bella Città, no Centro de Passo Fundo, foi aberto em 1998 e tem mais de 115 operações

BELLA CITTÀ SHOPPING/DIVULGAÇÃO/JC
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Novidade no comando da gestão de um dos shopping centers de Passo Fundo, uma das maiores economias do Rio Grande do Sul e polo no Planalto gaúcho. O Bella Città Shopping, do grupo Comercial Zaffari (bandeiras Stok Center e lojas de vizinhança), está agora com a gestão da Niad, especializada no segmento, informa a varejista em nota à coluna Minuto Varejo.  

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