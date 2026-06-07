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Patrícia Comunello

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Publicada em 07 de Junho de 2026 às 17:43

Robôs-garçons atuam em complexo de diversão em shopping do Zaffari

Equipamentos agilizam a entrega de pedidos a clientes em áreas do complexo do Loof

Equipamentos agilizam a entrega de pedidos a clientes em áreas do complexo do Loof

PATRÃCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Frequentadores do complexo Loof Food & Fun, no Bourbon Country, do Grupo Zaffari, em Porto Alegre, são atendidos pelo que devem ser os primeiros robôs-garçons do Rio Grande do Sul. A novidade, ainda em teste, asseguram os donos do complexo, que abriu em setembro de 2025 e une cinema (rede Cinesystem), gastronomia, sports bar e jogos, adicionou tecnologia para resolver gargalos, como a falta de mão de obra.

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