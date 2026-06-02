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Patrícia Comunello

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Publicada em 02 de Junho de 2026 às 21:29

Robôs atendem clientes em complexo de lazer em shopping do Zaffari

Minuto Varejo - Bourbon Country - Loof & Fun - área de lazer - jogos - restaurante - cinema - shopping - Porto Alegre - robôs

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LOOF&FUN/DIVULGAÇÃO/JC
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Dois robôs entraram na "escala" de atendimento de um dos mais recentes complexos de diversão a abrir em Porto Alegre. As máquinas podem ser vistas por quem frequenta o Loof Food & Fun, no Bourbon Country, do Grupo Zaffari, em Porto Alegre. Em nota para a coluna Minuto Varejo, os donos do complexo explicam que os robôs atuam no posto de "cumim", como são chamados os assistentes de garçom ou de chef de cozinha em restaurantes e hotéis.  

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