Novo complexo de lazer em shopping do Zaffari abre dia 9

O novo complexo de lazer em um dos shopping centers do Grupo Zaffari em Porto Alegre tem nova data de abertura. A coluna Minuto Varejo tinha noticiado e detalhado como vai ser o Loof (Food & Fun), investimento do Cinesystem, conhecido pelos cinemas, mas que estreará justamente na Capital gaúcha um modelo inédito de espaço de diversão da marca no Brasil.

O espaço será inaugurado em 9 de setembro. O Bourbon Country, na Zona Norte, será o piloto do Loof. O Minuto Varejo chegou a informar que a área abriria nesta terça-feira (2), mas os empreendedores adiaram um pouquinho a data, em função dos detalhes finais de montagem dos equipamentos e preparativos.

O Loof une cinema, jogos e gastronomia em 3,2 mil metros quadrados. Outras seis cidades de outras regiões foram mapeadas para ter o complexo. São Paulo deve ser o próximo destino em 2026 e também com cinema no mix. No Rio Grande do Sul, a marca tem salas ainda em São Leopoldo e Rio Grande, mas não há definição de quando os locais terão Loof. O grupo também não deve restringir o formato ao Brasil.

O diretor de negócios do Cinesystem, Marcello Poltronieri, avisa que o plano é ter a operação até mesmo nos Estados Unidos, onde a transformação de áreas antes exclusivas de cinemas em centros de lazer é acelerada.

“O Cinesystem está se posicionando como hub de gastronomia e entretenimento”, define Poltronieri, citando que o conceito estava no forno havia 10 anos e que a pandemia de Covid-19 acabou adiando.

Entre as atrações, estão pistas de boliche já prontas na área com capacidade total para 3 mil pessoas ARTHUR WOLTMANN/DIVULGAÇÃO/JC

O investimento em Porto Alegre é estimado em R$ 15 milhões, que incluem desde reforma dos cinemas à montagem de áreas com Arcade (60 posições), boliche (oito pistas) e restaurante sport bar. A ideia é que o bar atraia torcedores de Grêmio e Inter em dias de jogos.

As salas de projeção, que voltarão menores (100 em vez de cerca de 200 lugares) e em menor número (seis em vez de oito), fecharam no começo de agosto para a virada de chave, mas as obras estavam ocorrendo desde o fim de 2024. Quatro salas voltam na largada do complexo. As outras duas serão reabertas logo depois, segundo Poltronieri.

Os cinemas entram na onda do serviço VIP, com comida que pode ser servida na sala, conta o diretor. O cardápio do bar poderá ser pedido em meio à sessão, com serviço de garçom. O restaurante vai ter entradas, hambúrgueres, carnes e massas. “Vai ter costela assada em homenagem ao Rio Grande do Sul”, adianta o executivo.

O complexo poderá atender até 3 mil pessoas por dia, que é o fluxo que Poltronieri considera bem possível de alcançar.