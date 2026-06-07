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Patrícia Comunello

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Publicada em 07 de Junho de 2026 às 15:07

No Ponto: Daiso Japan, Shopping Total, Villagio Caxias, Sicredi Restinga, W Premium e Sindha

Minuto Varejo - Bourbon Country - Daiso Japan - dia abertura - porto alegre - loja produtos japoneses

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PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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> A Daiso Japan definiu o dia da estreia no Bourbon Country, em Porto Alegre. A primeira loja no Rio Grande do Sul abre em 19 de junho, às 10h. A grife vende mix de utilidades (maquiagem e beleza, brinquedos, acessórios para pets, presentinhos, comidinhas e bebidas). E já tem promoção na largada: os primeiros 200 clientes ganharão brindes. Em agosto, a segunda filial chega ao Bourbon Wallig. 

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