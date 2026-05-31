Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 31 de Maio de 2026 às 20:31

Daiso Japan anuncia dia em que abrirá loja em shopping do Zaffari

Espaço onde ficará a marca no Bourbon Country já está adesivado

Espaço onde ficará a marca no Bourbon Country já está adesivado

FABIOLA CORREA/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Já tem dia e hora para a abertura da primeira loja no Rio Grande do Sul de uma das redes japonesas que mais atrai atenção no Brasil. No Instagram, a Daiso avisa que a filial no shopping center do Grupo Zaffari vai abrir em 19 de junho, às 10h.

Notícias relacionadas