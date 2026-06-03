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Patrícia Comunello

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Publicada em 03 de Junho de 2026 às 15:06

Da Serra ao Vale do Sinos: Andreazza abrirá 50ª supermercado em ex-Carrefour

Nova loja aposta forte em hortifruti, como em outras unidades (foto), diz a Andreazza

Nova loja aposta forte em hortifruti, como em outras unidades (foto), diz a Andreazza

ANDREAZZA SUPERMERCADOS/DIVULGAÇÃO/JC
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"Com muita festa e uma nova experiência de consumo." Essa é a promessa da maior rede da Serra Gaúcha e quarta no ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) para a loja de número 50 que será inaugurada no Vale do Sinos. A Andreazza informou à coluna Minuto Varejo que abrirá a simbólica unidade onde foi Carrefour, em São Leopoldo, em 11 de junho. A coluna apurou que o 51º supermercado da marca estreará "em breve" na BR-116, em frente a PRF, em Caxias do Sul, sede da varejista. 

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