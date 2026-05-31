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Patrícia Comunello

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Publicada em 31 de Maio de 2026 às 23:03

Cidade calçadista voltará a ter cinema com chegada da Havan

Filial é primeira aberta em 2026; cinema vai ser ativado nos "próximos meses", diz Havan

Filial é primeira aberta em 2026; cinema vai ser ativado nos "próximos meses", diz Havan

LOJAS HAVAN/DIVULGAÇÃO/JC
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A primeira das três unidades que a Lojas Havan, do empresário Luciano Hang, de Santa Catarina, abrirá em 2026 já está funcionando em Taquara, na zona calçadista. Um detalhe importante do novo complexo que estreou no sábado (30) na cidade: o cinema começará a exibir filmes nos "próximos meses", diz a rede. São quatro salas, que vão significar a volta da telona para a cidade e o entorno.

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