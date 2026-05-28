Loja da Havan em Taquara será inaugurada neste sábado

A comunidade de Taquara e moradores de toda a região do Vale do Paranhana e Serra Gaúcha vivem a expectativa para a inauguração da Havan Taquara, que ocorre neste sábado (30), às 10h. A nova megaloja está localizada na avenida Oscar Martins Rangel, às margens da ERS-115, no bairro Fogão Gaúcho.
O empreendimento contará com 11 mil metros quadrados, oferecendo aos clientes um espaço voltado para compras, lazer e passeio em família. No local, os consumidores encontrarão mais de 350 mil produtos. Para proporcionar ainda mais comodidade aos visitantes, a unidade também contará com praça de alimentação e estacionamento gratuito, além da tradicional réplica da Estátua da Liberdade, marca registrada da rede varejista.
A prefeita Sirlei Silveira comemorou a chegada do empreendimento ao município e destacou a importância da nova loja para o desenvolvimento econômico e turístico da cidade. “A inauguração da Havan representa um momento histórico para Taquara. Além da geração de empregos e do fortalecimento da economia local, teremos um empreendimento que também se tornará um ponto turístico do nosso município, atraindo visitantes de toda a região”, ressaltou.
A Havan Taquara recebeu um investimento de aproximadamente R$ 100 milhões e irá gerar cerca de 200 vagas de emprego no município. Além da megaloja, o empreendimento também contará com um complexo de cinema com quatro salas, cada uma com capacidade para 130 pessoas. A previsão é de que o cinema seja inaugurado nos próximos meses.
Com a abertura da filial em Taquara, a Havan alcança a marca de 21 megalojas no Rio Grande do Sul e 192 unidades em todo o país. A empresa, que completará 40 anos de história no dia 26 de junho, projeta chegar a 200 megalojas em funcionamento no Brasil ainda neste ano.