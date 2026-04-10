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Patrícia Comunello

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Publicada em 10 de Abril de 2026 às 00:19

Luciano Hang revela onde abrirá três lojas Havan no RS em 2026

Hang recebeu prêmio Libertas na edição do Fórum da Liberdade, no evento na Pucrs

Hang recebeu prêmio Libertas na edição do Fórum da Liberdade, no evento na Pucrs

FABIOLA CORREA/JC
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A rede catarinense Havan, do empresário Luciano Hang, vai abrir três novas filiais em 2026 no Rio Grande do Sul. O empresário, que recebeu o prêmio Libertas no Fórum da Liberdade, nessa quinta-feira (9) em Porto Alegre, informou onde será o trio de lojas. Para 2027, devem ser duas a três novas unidades, uma delas na Zona Sul de Porto Alegre. "Estamos em busca de terrenos", condiciona Hang, sobre outras localidades, além da Capital.  

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