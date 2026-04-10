Luciano Hang revela onde abrirá três lojas Havan no RS em 2026

A rede catarinense Havan, do empresário Luciano Hang, vai abrir três novas filiais em 2026 no Rio Grande do Sul. O empresário, que recebeu o prêmio Libertas no Fórum da Liberdade, nessa quinta-feira (9) em Porto Alegre, informou onde será o trio de lojas. Para 2027, devem ser duas a três novas unidades, uma delas na Zona Sul de Porto Alegre. "Estamos em busca de terrenos", condiciona Hang, sobre outras localidades, além da Capital.