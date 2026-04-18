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Patrícia Comunello

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Publicada em 18 de Abril de 2026 às 11:40

Franqueado abre nova loja Stanley: "Vi pelo Brasil e trouxe para o RS"

Vasques abriu quiosque da Stanley no Bourbon Ipiranga, atento ao fluxo do shopping

Vasques abriu quiosque da Stanley no Bourbon Ipiranga, atento ao fluxo do shopping

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Na trilha de novos varejos abrindo em Porto Alegre - já mostramos o Mercadão da Informática -, uma marca que acaba de ganhar mais um ponto exclusivo é a Stanley, que dispensa apresentações e hoje detém quase 90% da fatia de mercado de produtos térmicos no Brasil. A loja, em formato de quiosque, estreou nessa sexta-feira (17) no Bourbon Ipiranga, do Grupo Zaffari. 

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