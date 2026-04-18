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Patrícia Comunello

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Publicada em 18 de Abril de 2026 às 11:04

Rede de Informática, que foi do digital ao físico a pedido dos clientes, abre 9ª loja

Minuto Varejo - Mercadão da Informática - Iguatemi - POA - loja de acessórios notes - celulares - rede online - ponto físico

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MERCADÃO DA INFORMÁTICA/DIVULGAÇÃO/JC
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Quais varejos estão tendo demanda e se multiplicando fisicamente? A coluna Minuto Varejo conta agora a história de uma rede que vende acessórios e outros itens para computadores, notebooks e celulares que acaba de abrir a nona loja. A marca já está em quatro atacarejos, dois shopping centers e se prepara para ter a 10ª unidade. Onde? 

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