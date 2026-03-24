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Patrícia Comunello

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Publicada em 24 de Março de 2026 às 18:04

Shopee terá novo CD no RS e deve ser no mesmo local da Amazon

O 3SB Parque Logístico está localizado na cidade de Nova Santa Rita

O 3SB Parque Logístico está localizado na cidade de Nova Santa Rita

3SB PARQUE LOGÍSTICA/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Uma das gigantes internacionais de e-commerce, com sede em Singapura, na Ásia e com atuação no Brasil, deve aumentar a operação no Rio Grande do Sul e com um movimento bem curioso. A Shopee já montou hub no mesmo local onde a Amazon está, em Canoas, vizinha a Porto Alegre. Agora, a asiática aguarda licenciamento para entrar num megacentro logístico em Nova Santa Rita, onde a norte-americana tem o seu único CD no Estado.

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