Shopee monta hub no mesmo parque logístico da Amazon em Canoas

As plataformas de e-commerce estão avançando de forma tão acelerada e precisam estar perto dos consumidores, na guerra da last mile (última milha), que acabaram sendo vizinhas. Depois da norte-americana Amazon instalar um hub de recebimento de pacotes e entregas no complexo logístico do grupo Cassol, em Canoas, agora é a vez da Shopee, com sede em Singapura, desembarcar no mesmo local.