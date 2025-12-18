Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 18 de Dezembro de 2025 às 18:51

Shopee monta hub no mesmo parque logístico da Amazon em Canoas

Markeplace de Singapura já opera no Parklog, que pertence ao grupo Cassol

Markeplace de Singapura já opera no Parklog, que pertence ao grupo Cassol

PREFEITURA DE CANOAS/DIVULGAÇÃO/JC
As plataformas de e-commerce estão avançando de forma tão acelerada e precisam estar perto dos consumidores, na guerra da last mile (última milha), que acabaram sendo vizinhas. Depois da norte-americana Amazon instalar um hub de recebimento de pacotes e entregas no complexo logístico do grupo Cassol, em Canoas, agora é a vez da Shopee, com sede em Singapura, desembarcar no mesmo local.

