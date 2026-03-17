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619 1241075 2026-03-17 16:21:00 Patrícia Comunello Minuto Varejo Minuto Varejo /colunas/minuto-varejo/2026/03/1241075-primeiro-da-zona-sul-rissul-da-otto-abre-em-maio-no-otto-2500.html Capa Colunas Minuto Varejo Alguns dos nossos patrocinadores Patrícia Comunello A coluna foca novidades sobre operações, tendência e desempenho do consumo e traz olhar de quem empreende no varejo do Rio Grande do Sul, com conteúdo multimídia. Publicada em 17 de Março de 2026 às 16:21 Primeiro da Zona Sul, Rissul da Otto abre em maio no Otto 2500 Vai ser a terceira unidade do grupo de loja de vizinhança na Capital GRUPO UNIDASUL/DIVULGAÇÃO/JC Compartilhe: Patrícia Comunello primeiro supermercado na Zona Sul de Porto Alegre. O nome já foi definido pelo Grupo Unidasul, indicando a aposta forte na relação com a vizinhança para atrair fluxo à loja que entra agora na reta final de montagem em prédio novo erguido para a bandeira. O Rissul da Otto vai abrir em maio na avenida Otto Niemeyer, no centro comercial Otto 2500, do grupo Dallasanta. terceiro maior grupo supermercadista do Rio Grande do Sul se prepara para estrear o. O nome já foi definido pelo, indicando a aposta forte na relação com a vizinhança para atrair fluxo à loja que entra agora na reta final de montagem em prédio novo erguido para a bandeira. Ovai abrir emno centro comercial Otto 2500, do grupo Dallasanta. Continue sua leitura, escolha seu plano agora! Já é nosso assinante? Faça login Notícias relacionadas Alguns dos nossos patrocinadores Patrícia Comunello A coluna foca novidades sobre operações, tendência e desempenho do consumo e traz olhar de quem empreende no varejo do Rio Grande do Sul, com conteúdo multimídia. Notícias relacionadas