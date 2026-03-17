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Patrícia Comunello

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Publicada em 17 de Março de 2026 às 16:21

Primeiro da Zona Sul, Rissul da Otto abre em maio no Otto 2500

Vai ser a terceira unidade do grupo de loja de vizinhança na Capital

Vai ser a terceira unidade do grupo de loja de vizinhança na Capital

GRUPO UNIDASUL/DIVULGAÇÃO/JC
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O terceiro maior grupo supermercadista do Rio Grande do Sul se prepara para estrear o primeiro supermercado na Zona Sul de Porto Alegre. O nome já foi definido pelo Grupo Unidasul, indicando a aposta forte na relação com a vizinhança para atrair fluxo à loja que entra agora na reta final de montagem em prédio novo erguido para a bandeira. O Rissul da Otto vai abrir em maio na avenida Otto Niemeyer, no centro comercial Otto 2500, do grupo Dallasanta. 

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