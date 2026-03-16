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619 1240727 2026-03-16 00:25:00 Patrícia Comunello Minuto Varejo Minuto Varejo /colunas/minuto-varejo/2026/03/1240727-bandeira-do-rs-no-palco-global-da-inovacao.html Capa Colunas Minuto Varejo Alguns dos nossos patrocinadores Patrícia Comunello A coluna foca novidades sobre operações, tendência e desempenho do consumo e traz olhar de quem empreende no varejo do Rio Grande do Sul, com conteúdo multimídia. Publicada em 16 de Março de 2026 às 00:25 'Bandeira' do RS no palco global da inovação Espaço gaúcho fica em um dos pontos de grande fluxo no festival /PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECiAL/JC Compartilhe: Patrícia Comunello Rio Grande do Sul fincou pela primeira vez bandeira oficial no palco do South by Southwest (SXSW), em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. A InvestRS montou um estande no Innovation Clubhouse, estrutura com diferentes ocupantes, como outros estados brasileiros, para fazer a interação no festival. Além de itens formais de programas e informações técnicas, a "casa" terá um churrasco no domingo (15) para convidados entre empresas e participantes do SXSW. O presidente da InvestRS, Rafael Prikladnicki, explica que a iniciativa busca "promover o ecossistema de inovação" gaúcho. "Vamos falar de criatividade e de temas como transição energética, área em que o Rio Grande do Sul também é referência", exemplifica ele, citando que outros hubs de inovação do Estado enviam e já enviaram representantes, como Tecnopuc, Instituto Caldeira e Sebrae ao festival, que começou esta quinta-feira (12) e vai até dia 18. O evento principal será domingo com um panorama dos parques tecnológicos, startups e universidades gaúchas, Caldeira e iniciativas da Dell, de tecnologia, e Cemvita, de biotecnologia, para investimento no Estado, adianta Prikladnicki. "A Cemvita, de Houston, também aqui no Texas, que atua em biotecnologia e economia circular, está em oficial no palco do, em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. A InvestRS montou um estande no, estrutura com diferentes ocupantes, como outros estados brasileiros, para fazer a interação no festival. Além de itens formais de programas e informações técnicas, aentre empresas e participantes do SXSW. O presidente da InvestRS, Rafael Prikladnicki, explica que a iniciativa busca ". "Vamos falar de criatividade e de temas como transição energética, área em que o Rio Grande do Sul também é referência", exemplifica ele, citando que outrosao festival, que começou esta quinta-feira (12) e vai até dia 18. O evento principal será domingo com um panorama dos parques tecnológicos, startups e universidades gaúchas, Caldeira e iniciativas da Dell, de tecnologia, e Cemvita, de biotecnologia, para investimento no Estado, adianta Prikladnicki. "A, que atua em biotecnologia e economia circular, está em negociação com a Be8, em Passo Fundo, para a construção de uma planta voltada à produção de óleo de baixo carbono, que poderá ser utilizado como matéria-prima para combustível sustentável de aviação (SAF)", cita o presidente. Continue sua leitura, escolha seu plano agora! Já é nosso assinante? Faça login Notícias relacionadas Alguns dos nossos patrocinadores Patrícia Comunello A coluna foca novidades sobre operações, tendência e desempenho do consumo e traz olhar de quem empreende no varejo do Rio Grande do Sul, com conteúdo multimídia. Notícias relacionadas