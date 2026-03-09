Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 08 de Março de 2026 às 19:14

No Ponto: Carrefour fecha lojas, Petiskeira abre no Paraná e Stok Center em Porto Alegre e CDL-POA sobre Páscoa

Loja em Santa Maria não chegou a mudar a bandeira BIG para Carrefour na fachada em shopping

/ALINE BRAIDO/DIVULGAÇÃO/JC
> O Carrefour, francês que é a maior varejista do Brasil, vai fechar mais dois hipermercados no Rio Grande do Sul. Desta vez, o Carrefour vai extinguir lojas que ficam em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos e Região Metropolitana, e em Santa Maria, no Centro do Estado. Os dois fechamentos, que já são comunicados a clientes nas duas cidades, foram confirmados à coluna Minuto Varejo pelo presidente da Federação dos Empregados no Comércio de Bens e Serviços do Estado (Fecosul), Guiomar Vidor. Detalhe: a unidade de Santa Maria ainda estampa a antiga marca BIG, também extinta pelo Carrefour após a compra do ex-grupo BIG. A de Novo Hamburgo também foi BIG, mas chegou a ser convertida na bandeira Carrefour.

