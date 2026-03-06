Carrefour fechará mais dois hipermercados no Rio Grande do Sul

A maior varejista do Brasil e de capital francês vai fechar mais dois hipermercados no Rio Grande do Sul. Desta vez, o Carrefour vai extinguir lojas que ficam em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos e Região Metropolitana, e em Santa Maria, no Centro do Estado. A desativação de unidades, como as da bandeira Nacional, de supermercados, e de hipermercados se intensifica desde 2025.