Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 09 de Março de 2026 às 17:48

Com limite legal, Comercial Zaffari abrirá em Porto Alegre um dos menores Stok Center da rede

Futura loja do Stok Center na avenida Ipiranga, em Porto Alegre

Futura loja do Stok Center na avenida Ipiranga, em Porto Alegre

FABIOLA CORREA/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
A maior bandeira de atacarejo do Rio Grande do Sul está prestes a abrir a 44ª loja - a meta é chegar a 51 unidades do formato até 2027 -, e vai ser em uma das avenidas mais movimentadas de Porto Alegre. Mas um detalhe: será uma das menores do Stok Center, da Comercial Zaffari. A razão? Uma lei restringe o tamanho de supermercado. O novo Stok Center estreia em 31 de março, às 7h, na avenida Ipiranga, 8490, perto da Pucrs.

Notícias relacionadas