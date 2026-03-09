Entrar Assine agora

Patrícia Comunello
Minuto Varejo
Publicada em 09 de Março de 2026 às 17:48
Com limite legal, Comercial Zaffari abrirá em Porto Alegre um dos menores Stok Center da rede
Futura loja do Stok Center na avenida Ipiranga, em Porto Alegre
FABIOLA CORREA/JC
Patrícia Comunello
A maior bandeira de atacarejo do Rio Grande do Sul está prestes a abrir a 44ª loja - a meta é chegar a 51 unidades do formato até 2027 -, e vai ser em uma das avenidas mais movimentadas de Porto Alegre. Mas um detalhe: será uma das menores do Stok Center, da Comercial Zaffari. A razão? Uma lei restringe o tamanho de supermercado. O novo Stok Center estreia em 31 de março, às 7h, na avenida Ipiranga, 8490, perto da Pucrs.