'Mercado 24 horas' abre loja no Centro de Porto Alegre

A rede de conveniência que se intitula mercado 24 horas (não fecha nunca) que nasceu no interior do Rio Grande do Sul ampliou a presença em Porto Alegre. O Uffa Mercado abriu em uma das esquinas mais movimentadas do Centro Histórico. A filial está em operação desde o fim de outubro na esquina da avenida Alberto Bins com a rua Pinto Bandeira.

A estreia da marca no mercado porto-alegrense ocorreu em maio deste ano, na avenida Protásio Alves esquina com Francisco Ferrer.

Um dos fundadores da rede, Rodolfo Martins, confirma que há plano de ter mais lojas. "Temos previsão de mais quatro unidades em Porto Alegre em 2026", adianta Martins, ao Minuto Varejo. "Mas ainda não temos local e região definidas."

A unidade do Centro tem entre 70 a 80 metros quadrados de área de venda. Ele comenta que "está satisfeito" com o desempenho da primeira unidade a ser aberta na Capital.

Primeira unidade no mercado porto-alegrense estreou em maio na avenida Protásio Alves PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Segundo um dos fundadores e principal gestor do Uffa, a rede fechará 2025 com oito novas filiais. Além das duas da Capital, as outras ficam em Passo Fundo, Cruz Alta (sede da rede), Santa Rosa, Cachoeira do Sul, Palmeira das Missões e Santa Maria.

O Uffa é enquadrado como loja de conveniência na classificação das atividades econômicas, por isso pode ter funcionamento por mais horas e dias da semana, além do que costuma ocorrer com supermercados, que estão ligados a convenções coletivas que definem, por exemplo, a abertura aos domingos e feriados.

Um exemplo é Santa Maria, onde os supermercados não podem abrir aos domingos, mas negócios como o Uffa sim. A cidade tem a maior concentração do "mercado 24 horas", com oito filiais até agora.

O mix tem produtos não perecíveis, pães, café, lanches e bebidas. Na Protásio, a unidade fica em ponto estratégico: proximidade com o complexo do Hospital de Clínicas (HCPA), HPS e o polo de comércio do Bom Fim. No ponto, funcionou por décadas uma agência do banco Bradesco.