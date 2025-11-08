Rede de free shop abre primeira loja em Livramento na fronteira com o Uruguai

Os free shops avançam na fronteira gaúcha com o Uruguai e a Argentina. As lojas estão ganhando mais espaço no lado brasileiro como operações previstas em lei. O mais recente free shop a abrir fica em Santana do Livramento. A rede Brasil Free Shop ampliou a atuação e já prevê outro estabelecimento na cidade.

Os consumidores podem comprar US$ 500,00 no lado gaúcho por mês e CPF. Também podem atravessar a fronteira e gastar o mesmo valor nas lojas uruguaias em Rivera, por exemplo.

O Rio Grande do Sul tem 32 lojas do setor. No Brasil, são 41 unidades. Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul também têm operações. Uruguaiana concentra o maior número, com 16 pontos comerciais com o imposto de importação zerado.

A modalidade de comércio começou a ser aberta em 2019, após regulamentação da lei que permitiu as lojas franca nas áreas das chamadas cidades gêmeas.