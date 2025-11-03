Loja inspirada em ilha da Polinésia vai fechar em Porto Alegre: 'Hora de dar tchau'

"Hora de dar tchau." O comunicado foi estampado no Instagram de uma das lojas mais diferenciadas e repleta de coisas gostosas em Porto Alegre, muitas delas importadas. Sim, a Motu, delicatéssen com nome inspirado em uma ilha da Polinésia Francesa - por isso, a ideia de ser do mundo -, vai fechar no bairro Bela Vista, uma das regiões mais valorizadas da Capital. Depois de quatro anos, o proprietário, Luiz Tegon, tomou a decisão.

A coluna Minuto Varejo mostrou o negócio quando estreou em 2021, com perfil de delicatéssen, em frente à praça André Forster. Também já vinha acompanhando que o proprietário havia optado pelo fim da operação. "Se prepara: estou vendendo a loja", confidenciou ele à coluna, há algumas semanas.

Antes de oficializar o fim do Motu, Tegon buscava um sucessor. "Temos uma loja linda montada, com tudo de primeira. Quem comprar entra operando. Só troca a marca", narrou o varejista, que, antes de entrar no segmento, teve uma trajetória de mais de 25 anos como executivo de grandes companhias, incluindo multinacionais de indústria. Ele deve voltar à carreira de executivo.

Por que fechar? Tegon responde, combinando as origens profissionais e o que foi a experiência de estar com a "barriga no balcão":

"Executivo, 25 anos de indústria infraestrutura, queria entrar no mercado de varejo, foi barrado por ser rotulado como "cara de infra". Se formou como conselheiro, investiu no varejo por cinco anos para aprender. Vende a operação e busca agora voltar ao mundo corporativo, agora com este know how".

No Instagram, Tegon comunicou a decisão em tom emotivo: "Depois de uma jornada incrível, chegou o momento de nos despedirmos. Nossa loja está encerrando suas atividades e, embora o coração aperte, somos imensamente gratos por tudo que vivemos aqui na ilha". A operação fica aberta até 9 de novembro.



"Foram quatro anos de trocas, sorrisos, cafés e muitas histórias junto a vocês! Cada cliente e cada família fez parte da nossa história – e somos profundamente gratos por isso", diz o post no Instagram do Motu.

"Acompanhei o início da loja e sempre foi um dos meus lugares preferidos. Vamos sentir saudades!", postou Elio Bandeira. "Triste notícia, vai deixar saudades. É meu lugar preferido aos sábados à tarde…", lamentou Marcelo Schiavon. "Lugar maravilhoso, repleto de delicias e um alto astral. Farão muita falta!", reforçou Karoll Rigon. Esses são apenas três de mais de 450 comentários que estavam no post até a manhã deste domingo (2).



Um detalhe curioso é a marcação no piso logo na entrada, com o paralelo e a coordenada de Porto Alegre para indicar a localização. Tegon já acertou a passagem de bastão do ponto. Vai revelar após assinar o negócio, que ocorre esta semana. Vai ser outra marca, que já tem outras unidades na Capital. A "ilha" vai sair do mapa.