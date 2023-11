Motu Fancy Food: loja aposta em novo conceito de varejo

A Motu Fancy Food, no bairro Bela Vista, em Porto Alegre, define-se como uma “loja boutique de conveniência gourmet”. “Estamos criando um nicho que não existe”, avisa o proprietário Luiz Tegon. “A gente conseguiu mudar de um modelo em que as pessoas entravam, ficavam um tempo e saíam, para um conceito em que as pessoas vêm mais vezes no dia”, conta ele.

Um dos focos é ter serviço de comidinhas no local, além de ser um ambiente em que os clientes resolvem várias demandas, do consumo ao trabalho. A ideia inicial, quando abriu em 2021, era ser um empório gourmet.

Tegon, que abriu a operação em 2021, depois de atuar em grandes companhias de máquinas agrícolas, resume os dois anos da loja:

“Há um aprendizado do negócio que, se eu não usasse, ia ter de investir tudo de novo”, resume ele. “Um dos desafios é lidar com a velocidade das mudanças no varejo. Os ajustes são feitos de uma semana para outra.”

Para facilitar, a arquitetura é em módulos, que permite trocas internas rápidas. “Já mudamos umas cinco vezes.” Uma das mais recentes foi colocar um balcão de sorvete no salão. A Motu vende agora a marca Di Argento, de olho no verão.

“Foi a mais recomendada pelos clientes e é precursora do sorvete italiano na Capital”, cita Tegon. “Sempre ouvimos os clientes. Um dos nossos pilares estratégicos é a empatia”, valoriza. “Onde tinha chá agora é sorvete, e o chá foi para outro lugar”, descreve ele, em tom descontraído, como se a Motu fosse um Lego (peças de montar), mas que só está seguindo a lógica de se manter atual em seu mercado.

Em ritmo de primavera, uma das novidades foi a Box Motu Piquenique, com curadoria, uma das vertentes originais do negócio, e produtos da loja. Loja Boutique Motu Fancy Food é conhecida pela curadoria gastronômica que reúne marcas premiadas em seu empório, área de presentes e uma cafeteria com cardápio exclusivo.

"A gente foi atendendo que o cliente queria estar na loja, e o fluxo foi aumentando. Entendemos que tínhamos de ser conveniência e não empório.