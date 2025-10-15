Vendas do comércio gaúcho sobem 1% em agosto; farmácias têm recuo inédito

O volume de vendas do varejo gaúcho teve alta de 1% em agosto frente a julho deste ano, segundo a mais recente Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O desempenho gaúcho veio melhor que a média brasileira, que registrou alta de 0,2%. Chamou a atenção, na comparação com agosto de 2024, a queda inédita de vendas de farmácias.

Já no confronto com agosto de 2024, que reflete comparação com o ambiente pós-período mais crítico da enchente histórica, a PMC mostra leve aumento de 0,5% nas vendas gaúchas, considerando os segmentos de combustíveis, supermercados, farmácias, papelaria, móveis e eletros e vestuário. O Brasil ficou com alta de 0,4%. No ampliado, a variação no Brasil fechou também negativa, em 2,1%.

Combustíveis e lubrificantes, que vinham com queda - é um segmento menos elástico na expansão ou queda -, teve elevação de 3,1%, a maior da sequência. Hipermercados e supermercados registram elevação de 1,7%, tecidos, vestuário e calçados (1,8%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (0,6%).

Os demais segmentos tiveram queda: móveis e eletrodomésticos (-13,6%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (-1,1%), livros, jornais, revistas e papelaria (-17,4%) e equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-26%), com pior desempenho.

Já no conceito ampliado houve queda de 3,4%. Com exceção da área de atacado (formato de supermercado com mais volume no mix) com venda para consumidor final, segmento que está em expansão no Estado, veículos e materiais sofrem com a alta de juros, com taxa básica da Selic recorde em 20 anos. A taxa é de 15% ao ano. O impacto do custo para financiamento afetou o volume de vendas.

Veículos, motos e peças venderam 20,1% menos e material de construção, 14,5%. Os atacarejos crescem pelo segundo mês, com alta de 4,2%.