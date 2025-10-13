Zaffari reserva caixas para sacolas retornáveis cumprindo lei estadual

Mauro Belo Schneider e Patrícia Comunello

Clientes da maior rede de supermercado do Rio Grande do Sul começaram a perceber um aviso em alguns caixas operadores. As unidades da Companhia Zaffari, braço de autosserviço do grupo gaúcho, têm caixas reservados para quem usar sacolas retornáveis para guardar as compras. Em Pelotas, a reserva de caixas, prevista em lei estadual, está sendo fiscalizada pelo Procon municipal.

Em lojas como nas avenidas Otto Niemeyer e Ipiranga, em Porto Alegre, cartaz indica "Preferencial para sacolas retornáveis - Lei Estadual nº 16.216/2024". A medida cumpre a legislação recente para que o comércio adote a reserva para clientes que usem o material, sem colocar os itens em sacolas plásticas.

Na filial da avenida Ipiranga, o alerta fica bem visível no acesso dos clientes ao caixa operador PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAIS/JC

Segundo a lei, os supermercados ou similares com 10 ou mais caixas na loja devem reservar pelo menos 10% dos pontos de pagamento para quem usar as sacolas (tanto convencionais como de autoatendimento - self-checkout). A destinação só não pode prejudicar unidades destinadas a grupos preferenciais, como idosos ou gestantes.