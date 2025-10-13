Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 13 de Outubro de 2025 às 08:00

Zaffari reserva caixas para sacolas retornáveis cumprindo lei estadual

Caixa dedicado a sacolas retornáveis foi adotado na loja do Zaffari na Zona Sul da Capital

MAURO BELO SCHNEIDER/ESPECIAIS/JC
Mauro Belo Schneider e Patrícia Comunello
Clientes da maior rede de supermercado do Rio Grande do Sul começaram a perceber um aviso em alguns caixas operadores. As unidades da Companhia Zaffari, braço de autosserviço do grupo gaúcho, têm caixas reservados para quem usar sacolas retornáveis para guardar as compras. Em Pelotas, a reserva de caixas, prevista em lei estadual, está sendo fiscalizada pelo Procon municipal
Em lojas como nas avenidas Otto Niemeyer e Ipiranga, em Porto Alegre, cartaz indica "Preferencial para sacolas retornáveis - Lei Estadual nº 16.216/2024". A medida cumpre a legislação recente para que o comércio adote a reserva para clientes que usem o material, sem colocar os itens em sacolas plásticas. 
Na filial da avenida Ipiranga, o alerta fica bem visível no acesso dos clientes ao caixa operador | PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAIS/JC
Segundo a lei, os supermercados ou similares com 10 ou mais caixas na loja devem reservar pelo menos 10% dos pontos de pagamento para quem usar as sacolas (tanto convencionais como de autoatendimento - self-checkout). A destinação só não pode prejudicar unidades destinadas a grupos preferenciais, como idosos ou gestantes.
Na unidade da Otto, na Zona Sul, a reportagem constatou que o caixa não permite que o consumidor passe, se não tiver o material retornável. Já na Ipiranga, a medida é mais flexível, e as pessoas podem passar, mesmo usando unidades plásticas. A coluna constatou a situação em meio a um maior movimento e filas na filial.

