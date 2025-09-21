Em obras, central da PF muda do Praia para o Pontal em novembro

Pontal Shopping, em Porto Alegre, o tapume da Pertinho do Hard Rock Café e de frente para a escada rolante, o futuro novo posto da Central de Atendimento da PF, que emite passaportes, está em obras. A previsão é passar a operar no começo de novembro, segundo o Pontal e a PF. Já chama a atenção de frequentadores do, o tapume da área que será ocupada pela Polícia Federal (PF) no segundo piso do empreendimento., o futuro novo posto da Central de Atendimento da PF, que emite passaportes, está em obras. A previsão é passar a operar no, segundo o Pontal e a PF.

A unidade vai se mudar do Praia de Belas Shopping, também perto da orla. O espaço será maior que o atual. São 600 metros quadrados. Outro detalhe: o espaço foi locado sem custos para a PF, segundo o complexo. A nova Central de Atendimento está sendo montada por meio de cessão gratuita.

O local vai integrar o serviço de passaportes e as delegacias de Migração (Delemig) e de Controle de Armas de Fogo (Delearm), hoje na sede da Superintendência da PF. Segundo o órgão federal, a transferência do Praia de Belas vai ocorrer gradativamente, sem chegar a ter interrupção do atendimento.

O Pontal espera ter mais público. Recentemente, a cafeteria Havanna fechou, permanecendo o quiosque de sorvetes.