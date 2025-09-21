Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 21 de Setembro de 2025 às 00:50

Em obras, central da PF muda do Praia para o Pontal em novembro

Futura Central de Atendimento da PF está sendo montada no 2º piso do Pontal Shopping

Futura Central de Atendimento da PF está sendo montada no 2º piso do Pontal Shopping

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Já chama a atenção de frequentadores do Pontal Shopping, em Porto Alegre, o tapume da área que será ocupada pela Polícia Federal (PF) no segundo piso do empreendimento. Pertinho do Hard Rock Café e de frente para a escada rolante, o futuro novo posto da Central de Atendimento da PF, que emite passaportes, está em obras. A previsão é passar a operar no começo de novembro, segundo o Pontal e a PF.
Já chama a atenção de frequentadores do Pontal Shopping, em Porto Alegre, o tapume da área que será ocupada pela Polícia Federal (PF) no segundo piso do empreendimento. Pertinho do Hard Rock Café e de frente para a escada rolante, o futuro novo posto da Central de Atendimento da PF, que emite passaportes, está em obras. A previsão é passar a operar no começo de novembro, segundo o Pontal e a PF.
A unidade vai se mudar do Praia de Belas Shopping, também perto da orla. O espaço será maior que o atual. São 600 metros quadrados. Outro detalhe: o espaço foi locado sem custos para a PF, segundo o complexo. A nova Central de Atendimento está sendo montada por meio de cessão gratuita.
O local vai integrar o serviço de passaportes e as delegacias de Migração (Delemig) e de Controle de Armas de Fogo (Delearm), hoje na sede da Superintendência da PF. Segundo o órgão federal, a transferência do Praia de Belas vai ocorrer gradativamente, sem chegar a ter interrupção do atendimento.
O Pontal espera ter mais público. Recentemente, a cafeteria Havanna fechou, permanecendo o quiosque de sorvetes.
 

Notícias relacionadas