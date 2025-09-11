Porto Alegre,

Publicada em 11 de Setembro de 2025 às 08:10

Rede mostra bastidores de supermercado e reforça origem gaúcha

Chef Carlos Trapp, o Carlão, comanda a panificação e confeitaria das bandeiras do Unidasul

RISSUL SUPERMERACDOS/DIVULGAÇÃO/JC
Uma das bandeiras de supermercado do grupo Unidasul, terceiro maior do setor gaúcho, está com campanha no ar que leva aos clientes os bastidores de um super. É o Vem Pro Rissul, que mostra desde a padaria até o açougue e hortifrúti, que são as categorias mais sensíveis, por lidarem com itens in natura e perecíveis.
A ação, que vai durar seis meses, convida "os gaúchos a redescobrir o supermercado que valoriza e promove o que é nosso", diz a rede. O foco é passar a experiência da operação. "Tornar visíveis competências que muitas vezes estão nos bastidores e passam despercebidas pelo cliente, mas que fazem toda a diferença na hora da compra", conceitua o grupo.
Um dos personagens da campanha é o chef Carlos Augusto Rodrigues Trapp, o Carlão, que comanda a grande fábrica de pães e confeitaria do grupo, que fica na sede do Unidasul, em Esteio. A trilha da campanha faz uma releitura da música Eu Sou do Sul, de Elton Saldanha.
A rede tem previsão de novas lojas, duas na Capital em 2026. Em agosto, estreou a filial em Parobé, gerando 130 empregos diretos e dentro da expansão da bandeira.

