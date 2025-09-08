CEO do Grupo Press assume posto inédito para gaúchos na Associação Nacional de Restaurantes

Informação quentinha direto do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha). "Pela primeira vez na história, o Rio Grande do Sul terá uma representação junto à Associação Nacional dos Restaurantes (ANR)", destaca a entidade. Como é isso??

Incrível que até hoje nenhum dirigente do setor gaúcho tenha ocupado posto na ANR. Mas é isso mesmo. A vice-presidente do Sindha e CEO do porto-alegrense Grupo Press, um dos maiores e mais diversificados negócios do setor, Carla Tellini, vai integrar o Conselho Diretor da associação e ainda coordenar o Comitê Nacional de Restaurantes.

"Isso reforça o protagonismo do sindicato no cenário de alimentação fora do lar no Brasil", comenta, por nota, a entidade.

A empresária tem hoje marcas de gastronomia com influência italiana, regional (carnes) e confeitaria francesa, além de cafeteria e fast-food, com carro-chefe do cheeseburger, chamado de Xis, entre os gaúchos.