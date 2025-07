Cafeteria de Porto Alegre abre primeira franquia e expande para Interior

Uma das cafeterias mais tradicionais de Porto Alegre abriu a primeira unidade franqueada e não foi na Capital. O primeiro Press Café na nova modalidade, lançada no começo do ano para levar a marca a mais mercados, inaugurou no segundo piso do Passo Fundo Shopping, em um das maiores cidades do Estado e na região com economia que ganha cada vez mais relevância.

LEIA MAIS: Press Café estreia no mundo das franquias EM 2025

A marca terá também mais duas unidades até o fim de 2025, segundo o grupo. Uma em Porto Alegre e outra em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A coluna Minuto Varejo apurou que a da Capital deverá ser no Bourbon Carlos Gomes, novo shopping center do Grupo Zaffari. O complexo está recebendo as instalações de marcas para poder entrar em operação, que deve ser entre agosto e setembro.

Em Passo Fundo, a unidade segue o conceito clássico da cafeteria. "Desde o início da expansão, a cidade demonstrou forte interesse e potencial de mercado. Além disso, o shopping é consolidado e apresenta excelente fluxo de visitantes", explica Carla Tellini, fundadora e CEO do Grupo Press, em nota.

O cardápio tem os clássicos da confeitaria francesa e austríaca do Press Café. Entre eles, os doces de massa choux, como as éclairs, e a mil-folhas, além de sobremesas elaboradas com ingredientes como fava de baunilha e pistache puro. A cafeteria também oferece uma linha completa de cafés de torra própria, produzidos com blend exclusivo e grãos de origem controlada da centenária Fazenda Pessegueiro.

Todos os produtos são preparados na fábrica do Grupo Press em Porto Alegre, que abastece a rede com pães, doces e bases de confeitaria. Folhas verdes são fornecidas por um produtor local. A operação tem sete funcionários.