Press Café estreia no mundo das franquias com três primeiras cafeterias em 2025

Uma das cafeterias mais conhecidas em Porto Alegre prepara o desembarque no mundo das franquias. O Press Café terá as primeiras unidades em três cidades, segundo nota do porto-alegrense Grupo Press, que também tem restaurantes, confeitaria e fast-food de hambúrgueres e xis. Capital gaúcha, Passo Fundo e Balneário Camboriú terão cafeterias da grife no segundo semestre de 2025.

A coluna Minuto Varejo noticiou, em 2024, os planos da CEO do Press, Carla Telline, de fazer a expansão das marcas por meio do modelo. A meta do grupo é chegar a 100 franquias em operação até 2029.

Passo Fundo Shopping terá a primeira operação franqueada. Depois vem unidade em um novo shopping que abrirá em Porto Alegre. Balneário Camboriú completa o trio de largada do modelo. A apresentação, buscando visibilidade e futuros interessados, é na edição da Feira de Franquia , que vai desta sexta-feira (25) a domingo (27) no BarraShoppingSul, na Zona Sul de Porto Alegre. O. Depois vem unidade em umde largada do modelo.

A cafeteria tem quatro unidades próprias na Capital (Moinhos Shopping, BarraShoppingSul, Shopping Iguatemi e Hospital Nora Teixeira, no Centro Histórico). Segundo a empresa, os mercados de Santa Catarina e do Paraná são foco prioritário, com instalação em complexos comerciais, hospitais, centros culturais e museus.

Como trunfos, a cafeteria aposta em "blend e torra exclusivos, cafés de origem controlada e baristas premiados nacional e internacionalmente". "O Press Café traz em seu DNA a busca pela excelência, agora também disponível para investidores que desejam fazer parte de uma marca consolidada e em plena expansão", comenta o grupo, na nota.

Além do café, a marca tem um cardápio de pâtisserie (confeitaria), pratos para almoço e jantar, pizzas, sanduíches em baguete francesa, saladas especiais e quiches artesanais. A produção é na indústria do grupo, no Quarto Distrito, na Zona Norte de Porto Alegre.

A marca definiu dois formatos: loja de rua e de shopping. O investimento inicial parte de R$ 600 mil e taxa de franquia de R$ 70 mil. O capital de giro varia de R$ 40 mil a R$ 50 mil, conforme o tipo de operação. O espaço vai de 70 metros quadrados a 200 metros quadrados, com perfil de lojas ou quiosques. Os royalties são de 5% sobre o faturamento bruto, e o fundo de propaganda, de 1%.

Pelo projeto do Press, a receita mensal pode chegar a R$ 400 mil, com retorno do aporte entre 20 e 30 meses. "Franquias bem localizadas e com boa gestão podem ultrapassar R$ 5 milhões de faturamento anual", cita, em nota, o grupo.