Compras com CPF na nota já concorrem a prêmios da campanha Ganha Ganha Farroupilha

"No caixa, a pergunta não é se quer colocar CPF na nota, mas se quer participar do Ganha Ganha", comenta o lojista Thiago Ribeiro, dono da rede de moda Tithãs. Tudo porque começou neste sábado (6) o Ganha Ganha Farroupilha, campanha com sorteio de prêmios em dinheiro pelo Nota Fiscal Gaúcha (NFG) que vai até dia 21. Para concorrer, precisa ter registro do CPF no NFG para inclusão na hora de pagar a conta.

Entidades do comércio e estabelecimentos estão mobilizados. Consumidor que for cadastrado no programa do governo estadual vai concorrer a sorteios de R$ 25 mil por dia . No dia 25, consumidores concorrem a cinco prêmios especiais de R$ 10 mil. Tem de gastar acima de R$ 150 por nota fiscal. Hoje há mais de 4 milhões de CPFs cadastrados no NFG.

Em lojas da Tithãs e da Maria da Praia, dos mesmos donos, as equipes de vendas abriram o Ganha Ganha, encarado como um Liquida Porto Alegre, temporada de descontos em fevereiro, no clima também gaudério, com cores da bandeira gaúcha. A filial da Guia da Praia no Center Kan, na Restinga, Extremo-Sul da Capital, tem balões e outras decorações em vermelho, verde e amarelo.

Em Porto Alegre, loja Guria da Praia, no Center Kan, na Restinga, entrou no clima farroupilha MARIA DA PRAIA/DIVULGAÇÃO/JC

Pelo interior, muitos lojistas apelam para regionalismos para atrair clientes.

"Nossa meta é vender 10% mais em setembro", diz Andresa Bassani, dona da Fomeria, no Centro de Canoas. O tradicional bolo do mês vem com uvada (chimia à base de uva), típica entre imigrantes, é inspirado no Ganha Ganha e já bate recorde de venda.

"Nos primeiros dias, está esgotando. Esperamos que mais gente se cadastre com CPF para concorrer", aposta ela. A campanha depende de adesão dos consumidores informando CPF na nota. "É bom para evitar sonegação", cita Andresa.

As modalidades de sorteio em dinheiro, que são as mesmas do Ganha Ganha Farroupilha, "vêm alavancando o crescimento das emissões e do valor médio das notas fiscais com CPF do consumidor", diz a Secretaria Estadual da Fazenda.

Andresa tem o bolo do mês que tem chiai de uva para entrar no clima do regionalismo FOMERIA/DIVULGAÇÃO/JC

"Estudo concluiu que os consumidores já contemplados pelo menos uma vez no Receita da Sorte (que tem prêmios diários) elevaram em 99% a quantidade de Notas Fiscais do Consumidor Eletrônica (NFC-e) emitidas com CPF", cita a pasta, para a coluna Minuto Varejo.

O valor médio subiu de R$ 97,26, salto de 28%, entre 2021 e 2023. A quantidade de documentos fiscais com CPF subiu 30% entre os premiados.