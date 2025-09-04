Giorgio Armani, ícone da moda mundial, morre aos 91 anos

Um dos ícones da alta moda mundial saiu de cena nesta quinta-feira (4). O estilista italiano Giorgio Armani morreu aos 91 anos, conforme o grupo da grife de alta moda. Armani fez história com modelos e valorização de estética tipicamente italiana. Também consagrou seus modelos com expoentes da cena cinematográfica mundial.

No comunicado, o grupo Armani diz que, "com infinita tristeza, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável impulsionador: Giorgio Armani". O conglomerado de marcas fatura por ano cerca de 2,3 bilhões de euros.

No mercado brasileiro, incluindo o gaúcho, consumidores estão acostumados com as lojas que trazem as coleções do estilista, como a Armani e a Armani Exchange. No Rio Grande do Sul, há unidades em shopping centers em Porto Alegre e Novo Hamburgo.