Lojistas têm dados que grandes techs não têm, avisa brasileiro em Nova York: "São a chave"

O varejo tem uma vantagem em meio à corrida pela implementação de recursos de inteligência artificial (IA) e até mesmo ante a rivalidade com as grandes empresas de tecnologia, de Amazon (e-commerce) a fornecedoras de soluções, como a Google.

"São os dados. A informação que você (varejista) tem é muito importante e está dentro da própria empresa. As grandes techs não têm", avisa Vinicius Granja, linguista computacional sênior da Deloitte, uma das gigantes globais de consultoria empresarial, que fez carreira nos Estados Unidos.

Um dos painelistas de evento na semana passada na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, em Nova York, sobre impactos da tecnologia, Granja reforçou à coluna Minuto Varejo: "Se você tem essas informações, elas são relevantes e dão uma vantagem ante outros competidores que não têm esses dados treinados".



Minuto Varejo - Quem está ameaçado pela IA?

Vinicius Granja - A IA vai tirar empregos e em certas áreas isso já está começando, mas não vai retirar tudo. Se chegar nesse nível, até eu vou perder o emprego (risos). O que você conhece, sua expertise é importante. Muitas das empresas não sabem e estão tentando navegar na tecnologia. Se você espera que elas te empreguem, entenda sua expertise para poder usar IA para melhorar o que elas não sabem.

MV - O consumidor está mais empoderado pela IA. Como o lojista pode agir?

Granja - Com dados. Essa informação que você tem é muito importante e está dentro da própria empresa e as grandes techs não têm. Se você conseguir implementar, usando uma pequena IA, que eles chamam de fine-tuning (treinar o modelo de IA) ou RAG (técnica para buscar informações e gerar respostas), que é colocar os dados que você tem para a IA poder responder melhor as perguntas, você consegue fazer a diferença que essas grandes companhias não têm. Os dados são a chave. Se você acha que está atrasado e que as big techs vão tomar tudo, esses dados é que te protegem. O que você está coletando das pessoas é muito importante.

MV - Para quem atua com IA, o que está mais na pauta?

Granja - São três pontos: busca por talentos - vemos empresas pagando dezenas de milhões de dólares para contratar uma pessoa -, equipamentos e uma que eles (empresas) não falam muito - dados. A criação de dados ou coleção que os modelos não têm atualmente pode ser em outro língua também. O chatGPT é treinado em inglês e não em dados em português, por exemplo. Se você tem esses dados, eles são relevantes e dão vantagem para outros competidores que não têm esses dados treinados.