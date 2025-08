Passagens da Latam emitidas com pontos em voos de Porto Alegre crescem quase 40%

A troca de pontos de milhagem por passagens de voos a partir de Porto Alegre vem surpreendendo as companhias aéreas. A Latam, que lidera o setor no País, informou à coluna Minuto Varejo que o programa da empresa teve alta de 36% nas emissões de tíquetes usando os pontos.

A comparação é com o primeiro semestre de 2023. O motivo? Em maio de 2024, a cidade teve a maior enchente da história, que fechou o Aeroporto Internacional Salgado Filho até outubro, para voos, afetando fortemente o transporte e, obviamente, o uso de pontos.

Nos primeiros seis meses de 2025, foram emitidas 144 mil passagens com pontos saindo da Capital. Segundo a companhia, os principais parceiros na geração de pontos no Rio Grande do Sul são Sicredi, Banrisul e Grupo Zaffari.

Além do impacto por meio do programa, a Latam terá expansão da malha de voos. São duas novas rotas domésticas (Belo Horizonte e Florianópolis), três com aumento de oferta (Curitiba, Rio de Janeiro - Galeão e Brasília) e estreia da ligação direta para Buenos Aires, que começa em setembro.

A Latam tem cerca de 170 voos semanais de Porto Alegre para Brasília, São Paulo (Guarulhos e Congonhas), Curitiba, Rio de Janeiro/Galeão e destinos internacionais para Lima (Peru) e Santiago (Chile).