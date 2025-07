No Ponto: Brasa Editora, Sala do Empreendedor, novo hotel, Devorata e CDL Lajeado

> A Brasa Editora, focada em quadrinhos, cresceu e agora ocupa todo o casarão na esquina das ruas José do Patrocínio e Luiz Afonso, no bairro Cidade Baixa, na Capital. No térreo, foi montada a loja da operação, ou melhor, a gibiteria, com livraria e bar. Vai abrir de segunda a segunda, das 14h às 22h.

> A Sala do Empreendedor de Porto Alegre ainda não tem destino decidido. Hoje está no Instituto Caldeira de forma provisória. A coluna chegou a dar a informação, repassada pela Secretaria de Desenvolvimento, de que o serviço voltaria ao Palácio do Comércio, no Centro Histórico, em espaço que seria alugado da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA). Mas o Pop Center também fez proposta oferecendo área e disse à coluna que não chegou a receber resposta da prefeitura.

Pop Center, no Centro Histórico, fez proposta para ser sede da Sala do Empreendedor PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O complexo com 600 pequenos negócios cita que o Tudo Fácil já está no local. A secretaria passou ontem a seguinte nota à coluna: "O assunto ainda está em análise interna, estão sendo comparadas as propostas, não foi enviada resposta oficial". Vamos acompanhar o desfecho.

> O Country Hotel deve ser o novo empreendimento no setor que vai ocupar uma das torres do Nilo 2.800, que a CFL ergueu na esquina das avenidas Nilo Peçanha com Wallig, vizinho ao Iguatemi Porto Alegre.

> A Devorata, chocolataria artesanal de Garibaldi, uniu arte, sabor e família para , chocolataria artesanal de Garibaldi, uniu arte, sabor e família para lançar barras trufadas em homenagem ao Dia dos Avós . "Diz o ditado que avó é mãe com açúcar", resume Mariana Milani, uma das proprietárias. A embalagem tem design de Elias Domingues Pereira, da Lion Escola de Arte Garibaldi.

Devorata Trufas cria série de barra de chocolate com tema do Dia dos Avós DEVORATA TRUFAS ARTESANAIS/DIVULGAÇÃO/JC

> A CDL de Lajeado começa tem campanha do Dia dos Pais, com sorteio de 20 vales-compra de R$ 500,00 para compras a partir de R$ 100,00. Até 11 de agosto. O sorteio é dia 12.

> O Anuário Integridade ESG, elaborado pela Insight comunicação e na terceira edição, mostra avanço de varejistas na adoção das práticas em meio ambiente, pessoas e governança no ranking geral. O setor saltou de nono (2024) para sexto lugar (2025) entre os 15 setores de maior destaque na agenda ESG. O Anuário será lançado em agosto no Rio de Janeiro.

> A Nuvemshop mostra que as vendas online de pequenas e médias empresas do RS somaram R$ 101,5 milhões no primeiro semestre de 2025, alta de 43% frente ao mesmo período do ano passado. Foram vendidos 1,1 milhão de produtos.