Paseo Zona Sul monta deque e desperta atenção de moradores

Deque recém montado em frente ao Paseo Zona Sul, um dos centros comerciais da região da Capital, com perfil mais aberto (mall, como o setor chama estes complexos no Brasil), chamou a atenção de moradores. O que vai ser no espaço? A coluna Minuto Varejo checou com o grupo Dallasanta, dono do empreendimento. A estrutura está pronta para receber ocupante.

O diretor de propriedades da Dallasanta, Pedro Dal Magro, informa para a coluna que o espaço está disponível para nova operação que ainda não havia sido definida. "Desde que montamos, já tivemos restaurante e até banco buscando informação", comenta Dal Magro.