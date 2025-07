Passageiros do Salgado Filho têm recepção com piscina de ursos de pelúcia

Quem desembarca na área doméstica do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, ganhou uma recepção bem atrativa e com pegada de brincadeira e diversão. A Criamigos, com lojas de bichinhos de pelúcia montados sob medida (a criança escolhe cada componente) e hotel e parque temático em Gramado, instalou uma piscina de ursos de pelúcia na recepção, logo após o portão de saída da área das esteiras de bagagens.

A ação fica até 4 de agosto, informa a Fraport Brasil, concessionária do complexo. A ideia é dar boas-vindas e, claro, provocar os turistas sobre as atrações da Serra Gaúcha. O inverno é uma das temporadas mais lotadas no circuito de Gramado, Canela e Bento Gonçalves.

A atividade é gratuita e fica disponível das 9h às 12h e das 13h30min às 16h30min.

“A ação é voltada para as crianças que estão entrando no período de férias. A campanha se junta a um amplo portfólio de lojas, restaurantes e serviços, sempre pensando na melhor experiência do passageiro”, pontua, em nota, o diretor comercial da concessionária, Rodrigo Vieira de Sousa. O Salgado Filho te, mais de 100 operações comerciais.

A ação tem promoção durante a estadia na área: compra de dois ingressos adultos (R$ 179,90 cada) no aeroporto para o Parque Mundo Criamigos, o ingresso infantil é gratuito. O parque tem 7 mil metros quadrados e mais de 50 atrações interativas.

“Acreditamos que a melhor diversão é aquela compartilhada”, aposta Natiele Krassmann, fundadora da marca, em nota.