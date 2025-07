Valdecir dos Santos, presidente da CasaCor RS, morre aos 73 anos

O mundo da decoração, arquitetura e do paisagismo gaúcho perdeu o dirigente de um dos eventos mais prestigiados no Estado no segmento, a CasaCor RS. O presidente da mostra, que teve edição encerrada em 13 de julho no antigo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Salgado Filho, Valdecir Tadeu dos Santos, morreu neste sábado (19) aos 73 anos.

Enio Kaufmann. Neste sábado, também teve a morte do fundador do curso Unificado , um dos mais tradicionais cursinhos de pré-vestibular do Rio Grande do Sul,

Santos teve um infarto fulminante quando estava em sua residência, em Porto Alegre, apurou a coluna Minuto Varejo. Cerimônia de despedida do presidente da principal mostra de arquitetura, design e paisagismo do Sul do País é neste sábado, no Crematório Cortel Metropolitano, em Porto Alegre

Santos nasceu na Capital e deixou a mulher Vera Capaverde, as filhas Vanisse e Karina e netos. Ele foi CEO da L’Oréal Cosméticos no Brasil e era detentor da marca CasaCor RS há mais de 30 anos.

Karina comenta, em nota, que a "lembrança mais forte será sempre a do pai cercado pela família": “Vou lembrar dele assim. Totalmente dedicado à família, presente na vida dos netos, com um amor que é pra sempre”.