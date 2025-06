Casa Cor: Loja de óculos com IA, sustentabilidade e provador imersivo

Prepare-se porque vocês agora vão ter uma experiência única numa loja montada dentro da Casa Cor. A coluna testou provador de óculos. Já ouviram falar? Quem comanda a cena é a assistente pessoal digital Alexa. A um pedido: "Ativar experiência", a tecnologia apresenta ao cliente o impacto das diferentes luzes de um dia, entre o amanhecer e a noite, dentro de um cubo vermelho.



É a trajetória do círculo circadiano, explica a arquiteta Lisiara Simon, que idealizou o espaço para a marca Gustavo Eyewear, que não tem ponto físico no Rio Grande do Sul, mas tem participado da mostra justamente para expor os modelos entremeados a ambientes com iluminação cuidadosa e propositiva, uso de materiais reciclados, como foco e sustentabilidade, e tecnologia.

"Você pode realmente entender tanto a lente quanto a estética do óculos, que, além de ser um acessório, nos faz ver. Então, é um acessório importantíssimo para nossa relação visual com o mundo", traduz a arquiteta. Este ano, Lisiara também apresenta um vídeo, feito a partir de inteligência artificial (IA), impactante, ao unir reflexões sobre passado e presente e como será o futuro.

"É um momento de introspecção através de um grande painel de LED onde foram criadas imagens de IA mostrando mundos utópicos, mas talvez não tão utópicos assim", provoca a profissional, da Trino Arquitetura. "O que a gente quer mostrar é que o futuro não foi construído. Temos o passado, para entendermos as coisas já feitas, e o presente, para termos atitudes positivas para o futuro que queremos construir", delineia Lisiara.

Do teto, com a frase de Santos Dumont, ao ambiente com foco em luz, sustentabilidade e imersão PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC



A loja usa materiais que realçam as coleções, com diferentes designs e muitas cores, marca registrada de Gustavo Gonçalves. Os expositores têm cores e luzes que geram um jogo de reflexões visuais. A loja usa materiais que realçam as coleções, com diferentes. Os expositores têm cores e luzes que geram um jogo de reflexões visuais.

"A parede é como se fosse uma grande dobradura na cor cobre, com uma coleção de pedras. Como a prateleira é um triângulo já mostra todas as faces do óculos. Ou seja, o produto é muito valorizado", conceitua ela.

No paisagismo, mais simbologias e uso de soluções que levam o verde real para o interior do ponto de venda. São os jardins biofílicos, com iluminação que segue a mesma intensidade solar e permite que as plantas se reproduzam.



"A conexão com a natureza é super importante", sugere a arquiteta. No teto, uma frase de Santos Dumont, o pai da aviação, provoca mais o visitante: "Não se espante com a altura do voo".

Todos os materiais usados trazem com força a reflexão sobre sustentabilidade, que está inclusive no papelão usado na frase de Dumont. A arquiteta lança a provocação para varejistas se inserirem mais no tema, buscando alternativas. Na parede, está revestimento com louça cerâmica.

Na base e nos pés de mesas, o acrílico é feito de descarte, com muitos resíduos vindos do exterior. Uma indústria de São Marcos faz o processamento. "O acrílico fica perfeito, com cores incríveis", valoriza Lisiara. O mobiliário tem ainda matéria-prima feita a partir de árvores de Uva do Japão, espécie exótica que precisa ter controle no ambiente devido a desequilíbrios gerados à flora, explica a arquiteta.