Loja Twin-Set fecha na Independência e inaugura nova no Moinhos

Uma das varejistas de moda de marcas premium e luxo está com troca de ponto, de certa forma. A Twin-set vai fechar a filial que fica na esquina da avenida Independência com rua Ramiro Barcelos, aberta em 1994, para focar em nova operação, que a coluna Minuto Varejo já tinha noticiado. Casarão está sendo preparado na rua Hilário Ribeiro, coração do bairro Moinhos de Vento, para receber a varejista. A unidade será fechada em 31 de julho. Enquanto prepara o novo ponto e faz a despedida da esquina, entre os bairros Bom Fim e Rio Branco, a marca faz liquidação de coleções passadas com desconto de até 70%. "É promoção de troca de endereço. No começo de agosto, abrimos a loja nova", diz a marca. A data inicial de estreia na Hilário é dia 10, mas vai depender da conclusão da operação. Com a "troca de ponto", a Twin-Set mantém três lojas, duas no Moinhos de Vento e na avenida Nilo Peçanha. Em junho, a varejista de moda fechou ponto no Pontal Shopping. A empresa explicou, na época, que o contrato era por dois anos, para testar o complexo. O Pontal vem se firmando como roteiro de lazer e gastronomia.