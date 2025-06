Pontal Shopping: Marca de moda fecha loja e restaurante focado em cordeiro entrará no lugar

Troca de marcas e de segmentos em um mesmo espaço do shopping center que fica em frente ao lago Guaíba, em Porto Alegre. A veterana do varejo de moda feminina porto-alegrense Twin-Set fechou no Pontal Shopping e já tem ocupante definido para a vaga em uma das posições mais destacadas do complexo, último shopping a abrir na Capital.

A Twin-Set encerrou a operação na quinta-feira (12) em uma área situada numa das saídas do Pontal qe conectam diretamente na orla. A varejista de moda está fazendo alguns movimentos para concentrar a operação em rua e na região do bairro Moinhos de Vento. Um casarão na rua Hilário Ribeiro está sendo reformado pelos proprietários para receber a marca.

A previsão de estreia no imóvel é agosto ou setembro. A Twin-Set tem lojas no Moinhos Shopping, na esquina das ruas Mostardeiro e Ramiro Barcelos e na avenida Nilo Peçanha, perto do Iguatemi, onde teve a primeira unidade.

No Pontal, a fachada que teve as coleções de moda já está vestida para receber o futuro inquilino, que está preparando a instalação. O Ovelheiro terá a primeira operação no Rio Grande do Sul. O restaurante especializado em carne de cordeiro tem unidades em Foz do Iguaçu e Curitiba, no Paraná, e Porto Belo, Balneário Camboriú e Chapecó, em Santa Catarina. A operação no shopping da Capital terá capacidade para 100 pessoas, informa o complexo, em nota.



O Ovelheiro tem serviço à la carte e delivery e o hambúrguer de cordeiro. O cardápio também prevê cortes de carne bovina. "Estamos empolgados em apresentar ao público porto-alegrense nosso conceito de alta gastronomia com carne ovina”, comenta, em nota, Eliel Haas, proprietário da casa.



O Pontal terá mais marcas, como a Moinhos Fitness, que se instalará em mil metros quadrados no segundo piso. Até agora no ano, já abriram Remax Donno, El Guerrero, Café Havanna e Heladeria Havanna (quiosque). A Da Vó, de cucas artesanais, abrirá no complexo.



O gerente-geral do complexo, Lindenor Cavalheiro, cita que "alta gastronomia, marcas diferenciadas e ambiente moderno" reforçam o perfil.



O Pontal abriu em 2023, com 27 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL). O complexo tem Leroy Merlin, Hotel Double Tree by Hilton, além de hub de saúde do Hospital Moinhos de Vento e torre corporativae escritório. São 162 lojas, praça de alimentação e 1.374 vagas de estacionamento. O Parque Pontal,. que ocupa área área externa, tem 29 mil m².