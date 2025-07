Rastreamento da horta ao super para cliente ver

Nas lojas do terceiro maior grupo supermercadista do Rio Grande do Sul, bergamota, fruta que faz mais sucesso entre os gaúchos em dias de inverno com sol, é claro, tem nome, endereço, número de telefone e de identidade (ID) e data em que foi despachada pelo produtor para o consumidor escolher na seção de hortifruti do "super". Quem for na filial do Rissul, marca do Grupo Unidasul, dono também do atacarejo Macromix, vai saber que a fruta foi colhida pelos Irmãos Birnfeld, que moram na rua José Afonso Muller, na localidade de Despique, em Pareci Novo, no Vale do Caí. A bergamota que a cliente colocou no cestinho na unidade da avenida Cristóvão Colombo, bairro Floresta, em Porto Alegre, em 27 de junho estava em uma caixa com 10 quilos, foi enviada dois dias antes pela família de Despique para o centro de processamento de FLV (frutas, verduras e legumes), em Esteio, e tem a ID PSI5FYN7L10YW5UB. Essa descrição, que vai além do preço e código de barra na gôndola, é a frente que o Unidasul mais se orgulha e que rendeu este ano o prêmio nacional do Programa de Rastreamento e Monitoramento de Alimentos (Rama), da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Em 2022, a companhia já havia arrematado o Prêmio Automação 2022, da GS1 Brasil, também pela inovação.

A identificação, que começa na propriedade e é lançada pelo próprio fornecedor no sistema, atende a dois critérios: padrão dos itens e segurança sanitária. "A inspeção garante que o produto que não atender à nossa especificação não vai passar. Os fornecedores sabem disso e nem enviam FLV que não está adequado", assinala o diretor de Logística do Unidasul, Daniel Peyrot Neto. É um fluxo diário gigantesco. Por semana, são quase 600 toneladas de produtos que aportam no CD. "A proposta é garantir um alimento fresco e íntegro", associa Neto, citando outra consequência: "Enquanto outras redes têm uma média de quebra e perda de 6% a 7%, temos menos de 5%". Essas duas variáveis são cruciais no ramo supermercadista para determinar a lucratividade do negócio, com impacto no custo de estoques. "Ao se fazer a inspeção de qualidade já se reduz o desperdício. No fim desse processo, entregamos mais qualidade e produtos mais saudáveis ao consumidor", resume o diretor.



O programa do grupo gaúcho começou em meio à pandemia de Covid-19, em 2020. Para aplicar dia a dia os controles, os fornecedores receberam treinamento sobre rastreabilidade. O Unidasul diz que não trabalha com produtores que não seguem o Rama. No CD, os dados de cada carga são lançados em fichas técnicas catalogadas no sistema digital. O que estiver de acordo com os critérios, é armazenado e separado conforme a demanda, para ser distribuído às lojas em caminhões refrigerados. "A rastreabilidade e o controle rigoroso da cadeia de alimentos não são apenas diferenciais operacionais. Ao adotar tecnologias robustas, capacitar equipes e exigir o mesmo nível de responsabilidade dos fornecedores, a companhia reafirma sua responsabilidade com a saúde pública", pontuam Douglas Figueiredo e Alessandra Collares, gestores de Qualidade e Segurança Alimentar.