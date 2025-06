Menos perdas e mais saudabilidade no super

A operação de FLV (Frutas, Legumes e Verduras), no jargão supermercadista, do Grupo Unidasul pode ser a única em andamento no Rio Grande do Sul e recebeu reconhecimento nacional. Chama a atenção pelo rigor, pela organização e pela cultura ligada à saudabilidade do segmento de perecíveis. A coluna Minuto Varejo vai detalhar o percurso que os FLV fazem, desde o produtor até chegar à gôndola, e que pode servir de estímulo a mais redes que decidirem montar seu Programa de Rastreamento e Monitoramento de Alimentos (Rama). O controle e rigor são mantras nas equipes que recebem as cargas diariamente no CD do grupo, em Esteio. Por semana, são, em média, quase 600 toneladas de produtos que transitam na área, com as mais diferentes origens, incluindo o exterior. O Rama do grupo gaúcho foi completado para rodar 100% em 2020, informa o diretor de Logística, Daniel Peyrot Neto.

Sejam frutas, verduras ou legumes nacionais ou estrangeiros, tudo que chega para ser separado e distribuído para a rede de lojas, entre supermercados de vizinhança e atacarejos, passam pelas rastreabilidade. São 461 SKUs, sigla técnica que identifica o código do produto no fluxo entre estoque e prateleiras. Cada apresentação ou tipo é um SKU. Para dar certo esse fluxo, o produtor é peça fundamental. A etiqueta com todos os dados do item é emitida na propriedade. Os dados já alimentam o sistema da varejista, detalhe que ajuda também no controle, em identificar o que pode não ter saída e redimensionar volumes de abastecimento, cita Neto. Mas o grande alvo é a qualidade, a especificação e uniformidade da mercadoria que vai para a loja. O diretor de Logística e os gestores da área de Qualidade e Segurança Alimentar, Douglas Figueiredo e Alessandra Collares, descreveram o passo a passo da rastreabilidade, com principais pontos no quadro ao lado.