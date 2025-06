No Ponto: Quiero Café, Nova Era, Panvel, Café com Lojistas e Consumo dos gaúchos

> A Panvel vai abrir farmácia na esquina da rua José de Alencar com a avenida Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. É perto da vai abrir farmácia na esquina da rua José de Alencar com a avenida Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. É perto da loja do Nacional que vai fechar

> A Quiero Café já está operando no Pátio Guadix, na Zona Sul da Capital.

> A Nova Era, de cosméticos, abriu no Praia de Belas Shopping, também na Capital.

> A pesquisa "Os Gaúchos e o consumo em 2025" continua no ar para todos os residentes no Rio Grande do Sul participarem. O levantamento, uma parceria entre o Jornal do Comércio e a Escola de Negócios da Pucrs, vai traçar o comportamento dos consumidores no Rio Grande do Sul sobre hábitos de compra e frequência no canal físico ou digital, impactos da inteligência artificial (IA) e adesão ao consumo sustentável. No QR Code ao lado, você pode acessar o formulário e já responder as questões. O sigilo da identidade de quem participar e dos dados coletados é total, garante o coordenador da pesquisa, Vinícius Sittoni. As informações estarão no especial do Dia do Comércio, que veicula em julho.