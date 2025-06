Lotérica em Nacional que vai fechar vai se mudar para shopping do Zaffari

Em uma das duas lojas do Nacional, do grupo Carrefour, que vão fechar na Zona Sul de Porto Alegre, clientes avisam que sentirão mais falta da lotérica que funciona em frente aos caixas do que do supermercado. A coluna Minuto Varejo foi à filial da avenida Teresópolis nessa segunda-feira (9) e apurou que a lotérica vai para outro ponto bem perto e da concorrência.

"Quero saber para onde a lotérica que vai fazer falta, o supermercado não", diz uma cliente, que aguarda atendimento na fila. A atendente informou à coluna que a unidade será transferida para o Bourbon Teresópolis, do Grupo Zaffari, onde deve operar em julho.

A loja do Nacional, que ficará aberta até dia 28 de junho tem mais lojinhas na entrada e devem ir para outros pontos. Além da filial da Teresópolis, a outra que terá o encerramento das atividades é a da rua José de Alencar, na Capital.

Loja na avenida Teresópolis tem lojinhas que devem se mudar, após o fechamento até 29 de junho PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Já as unidades na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, perto do Centro, e rua Romaguera da Cunha Correa, na Zona Norte, estão indefinidas. A loja do Praia de Belas Shopping deve virar a bandeira Carrefour Bairro. Outro ponto na rua Vicente da Fontoura, no bairro Santana, já foi negociada com uma rede porto-alegrense.

Em outras localidades do Rio Grande do Sul, supermercados da bandeira que será extinta pelo grupo francês vão fechar: Torres, Tramandaí, Capão da Canoa, Dom Pedrito, Santo Ângelo e Pelotas (a da rua Lobo da Costa).

Lojas do Nacional (vendidas, fechadas e à venda)

ALEGRETE: RUA GENERAL SAMPAIO, 850 (vendida - Nicolini) BAGÉ: AVENIDA TUPY SILVEIRA, 1400 (vendida - Nicolini) BARRA DO RIBEIRO: RUA DO VISCONDE RIO GRANDE, 1147 (INDEFINIDA) CACHOEIRINHA: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 1850 (fechada) CAMAQUÃ: AVENIDA BENTO GONÇALVES, 1090 (vendida - Nicolini) CANOAS: AVENIDA GETÚLIO VARGAS 2415 (fechada) CAPÃO DA CANOA: AV. PARAGUASSU, 2578 (Vai fechar em 29/6) CURITIBA: AV. PREF. ERASTO GAERTNER, 2194 (vendida - Muffato) CURITIBA: AVENIDA SETE DE SETEMBRO BATEL, 4568 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. COMENDADOR ARAÚJO, 370 (vendida - Muffato) CURITIBA: AV. VICENTE MACHADO, 18 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. ANA BERTHA ROSKAMP, 10 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. JOÃO GUALBERTO, 1573 (vendida - Muffato) CURITIBA: RUA MARIANO TORRES, 209 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. 24 DE MAIO, 765 (vendida - Muffato) DOM PEDRITO: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 830 ((Vai fechar) ESTEIO: RUA VINTE E QUATRO DE AGOSTO, 371 (fechada) GRAMADO: AV. BORGES DE MEDEIROS, 2300 (INDEFINIDA) GRAVATAÍ: AVENIDA DOS ESTADOS, 51 (INDEFINIDA) GUAÍBA: AV. NESTOR DE MOURA JARDIM, 1317 (INDEFINIDA) MONTENEGRO: R. BUARQUE DE MACEDO, 40 (INDEFINIDA) NOVO HAMBURGO: RUA LEÃO XIII, 30 (vendida - Kern Supermercados) OSÓRIO: BR-101, KM 97, S/N (INDEFINIDA) PELOTAS: RUA DE BARÃO AZEVEDO MACHADO, 600 (vendida - Nicolini) PELOTAS: RUA GONÇALVES CHAVES, 2.810 (vendida - Nicolini) PELOTAS: RUA LOBO DA COSTA,1251 (vai fechar) PELOTAS: RUA GENERAL OSÓRIO, 656 (INDEFINIDA) PORTO ALEGRE: AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 789 (INDEFINIDA) PORTO ALEGRE: RUA GOMES DE FREITAS, 73 (fechada) PORTO ALEGRE: RUA DOUTOR ROMAGUERA DA CUNHA CORREA, 60 (INDEFINIDA) PORTO ALEGRE: RUA JOSÉ DE ALENCAR, 998 (Vai fechar em 29/6) PORTO ALEGRE: AVENIDA PRAIA DE BELAS, 1181 (INDEFINIDA) PORTO ALEGRE: RUA VICENTE DA FONTOURA, 1135 (INDEFINIDA) PORTO ALEGRE: AVENIDA TERESÓPOLIS, 2893 (vai fechar em 29/6) ROSÁRIO DO SUL: R. BARÃO DO CERRO LARGO, 1479 (vendida - Nicolini) SANTA CRUZ DO SUL: RUA TENENTE-CORONEL BRITO, 440 (vendida - Nicolini) SANTA MARIA: AVENIDA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, 1321 (vendida - Nicolini) SANTA ROSA: AV. EXPEDICIONÁRIO WEBER, 317 (vendida - Nicolini) SANTO ÂNGELO:RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 1741 (Vai fechar) SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA: R FRANCISCO JOSE LOPES, 336 (fechada) SÃO BORJA: RUA GEN. SERAFIM DORNELES VARGAS, 898 (vendida - Nicolini) SÃO GABRIEL: RUA DR. FERNANDO ABOTT, 32 (fechada) SÃO LEOPOLDO: RUA SÃO JOAQUIM, 1200 (vendida - Viezzer) SAPUCAIA DO SUL: AVENIDA JOÃO PEREIRA DE VARGAS, 191 (fechada) TORRES: AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 454 (Vai fechar em 30/6) TRAMANDAÍ: AV. EMANCIPAÇÃO, 1028 (Vai fechar em 30/6) VIAMÃO: RUA REVERENDO AMÉRICO VESPÚCIO CABRAL, 395 (fechada)

Fonte: Carrefour Brasil e notícias